Küche singend eingeweiht

brühl.Schnippeln, kochen und backen – das können die Mädchen und Jungen der Jahnschule und des Hortes in ihrer neuen Küche, die von Vertretern des Gemeinderates, Lehrern sowie Rektorin Juliane Groß und Bürgermeister Dr. Ralf Göck eingeweiht wurde. „Vor fast einem Jahr waren wir in ähnlicher Runde beisammen. Wir, die Schule und die Lehrer, hatten den großen Wunsch nach einer Schul- und Hortküche“, erzählt Groß, lächelt und zeigt ihre Freude über die so schnell entstandene Küche.

In dem großen Raum gibt es alles, was man zum Kochen und Backen braucht. Neben einer Schnellspülmaschine, gibt es einen großen Herd, Backöfen und einen Dampfgarer – auch rote Schürzen gibt es für die Mädchen und Jungen, so bleiben die Klamotten beim Zubereiten des Essens sauber. Damit die Gäste auch in den Genuss der neuen Küche kommen konnten, haben die Schüler gemeinsam mit den Lehrern Fingerfood vorbereitet. Spieße mit verschiedenem Obst, Blätterteigschnecken und kleine Kuchen sorgten für Begeisterung bei den Gästen, die sichtlich zufrieden waren.

Brotdosen zum Aufbewahren

Auch Bürgermeister Göck freute sich über die neue Küche und brachte Geschenke – Brotdosen der Hufeisengemeinde mit Bildaufdruck des Freibades. „Die könnt ihr auch zum Aufbewahren von Resten nehmen und am nächsten Tag noch essen“, so das Gemeindeoberhaupt. Göck stellte auch das familiäre Bild der Schule und des Hortes in den Vordergrund und wie wichtig es sei, wert auf Qualität zu legen. Das sei an dieser Schule selbstverständlich.

Bevor die Gäste die vielen Leckereien probieren durften, sang der Chor der Viertklässler zwei Lieder und stellte dabei das Essen in den Vordergrund. „Theo, mach mir ein Bananenbrot“ sorgte für Lachen bei allen, denn Schüler Omran spielte den Theo, der den singenden Mädchen am Ende des Liedes eine Banane und ein Brot in die Hand drückte.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 08.06.2019