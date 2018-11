Künstlertrio zeigt Bilder und Objekte

Brühl.Zum zweiten Mal lädt die Objektkünstlerin Gisela Baumann zusammen mit Malerin Ina Sudano vom Kunstkarussell nun in ihr Werkstatt-Atelier im früheren Blumenladen „Botanika“ in der Rheinauer Straße 21 in Brühl ein.

Am Sonntag, 18. November, öffnet sie das Atelier von 15 bis 18 Uhr. Weitere Öffnungstage der Verkaufsausstellung sind Sonntag, 25. November (15 bis 18 Uhr), und Donnerstag, 29. November (17 bis 21 Uhr).

Mit dabei ist diesmal eine Gastkünstlerin: Gisela Schröter. Sie hat etwa zehn Jahre lang in der Toskana gelebt und fertigt Skulpturen aus Treibholz, das sie im Mittelmeer findet, und aus Olivenholz an, das sie wegen der wunderbaren Maserung liebt. jüg

