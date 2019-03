„Kunstvolle, aber ungekünstelte Küche“

Brühl.Zu einem besonderen Jubiläum gratulierte Bürgermeister Dr. Ralf Göck jüngst dem Wirtsehepaar Andrea und Andreas Bretzel in der Ketscher Straße. Mit dem „Michelin Bib Gourmand 2019“ hat die „Krone – das Gasthaus“ diese Auszeichnung für ein Restaurant mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis zum zehnten Mal in Folge erhalten.

Die Inspektoren des Guide Michelin haben dort wieder eine dreigängige Mahlzeit ohne Getränke bis 37 Euro – so die Vorgaben in dieser Kategorie – für besonders gut empfunden. „Meines Wissens sind Sie der einzige in der Region, der diese Auszeichnung so oft und ununterbrochen erhalten hat“, freute sich Bürgermeister Dr. Göck über die erneute Auszeichnung mit den Wirtsleuten, die schon lange in der Hufeisengemeinde leben und sich hier 2007 selbstständig gemacht haben. „Andreas Bretzel trifft genau den Nerv der Zeit: schmackhafte Küche vom vegetarischen Menü bis zum Sauerbraten von der Ochsenbacke, dazu ein sympathischer ländlich-schlichter Rahmen mit Flair. Im Sommer geht’s raus in den schönen, teils überdachten Hofgarten“, schreiben die Inspektoren des Guide Michelin. „Heute offenbart das Gasthaus eine zeitlose Eleganz und pure Ästhetik, die sich auch auf der Menükarte spiegelt. Der Küchenchef setzt auf hochwertige, regionale Zutaten, die er mit viel Fantasie und Gespür für aromatische Harmonien geschmackvoll in Szene setzt – kunstvoll, aber ungekünstelt“, so die Gourmetexperten.

Die regionalen Zutaten – wie der Zander aus dem Reffenthal, das besondere Brot aus Edingen oder das Gemüse von Bauern aus Friedrichsfeld und Oftersheim – sind tatsächlich eine Spezialität der „Krone“ und kommen ebenso t wie die Themenabende gut bei der Kundschaft an, teilen die Wirtsleute mit.

Übrigens haben nicht nur die Inspektoren des bekanntesten Restaurantführers Michelin die „Krone“ entdeckt, sondern auch der Aral Schlemmeratlas und der Varta Restaurantführer geben seit Jahren ähnlich gute Bewertungen für das Brühler Lokal ab, das bald einen frischen Anstrich erhält. zg

Info: Infos und Öffnungszeiten unter www.krone-dasgasthaus.de

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 04.03.2019