Kunterbunte Kunstwerke

Hallo Kinder! Freut ihr euch auch so sehr auf Ostern wie ich? Mein Freund Harry Hase ist schon total aufgeregt – schließlich muss er am Sonntag loshoppeln und in den Gärten bunte Ostereier und Schokolade für die Kinder verstecken. An Ostern feiern wir die Wiederauferstehung von Jesus Christus. Woher der Name des Festes kommt, weiß man allerdings nicht so genau. Eine Möglichkeit ist, dass der Name von dem Ostara-Fest der Heiden kommt. Zu Ostern freue ich mich übrigens ganz besonders über selbst gemalte Bilder – wenn ihr also gerne malt, dann schickt mir doch ein Foto von eurem Kunstwerk! Ich fände es total toll, wenn wir in unserer Zeitung eure gemalten Bilder zum Thema Ostern veröffentlichen könnten. Ihr könntet zum Beispiel einen Hasen malen, ein Osterkörbchen oder bunte Ostereier – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Schickt mir einfach mit euren Eltern per E-Mail ein Foto von eurem Bild an sz-redaktion@schwetzinger-zeitung.de und schreibt euren Vornamen und euer Alter dazu. Ich freue mich auf eure tollen Bilder!

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 07.04.2020