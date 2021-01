Kurzes Intermezzo

Brühl.Sie säumen zurzeit viele Straßen und Wege: Schneemänner, die nicht tauen wollen. So auch bei unserem Leser Ralph Adameit aus Rohrhof.

Seine Familie hat dem weißen Freund nach dem Film „Die Eiskönigin“ sogar einen Namen gegeben, doch „obwohl Schneemann Olaf vor unserem Haus gerade verzweifelt gegen das Schmelzen ankämpft, befindet er sich dennoch bereits in bedenklicher Schieflage“, berichtet der Familienvater. In anderen Gärten hat es die Schneemänner bereits umgehauen, statt stolz und aufrecht zu stehen, liegen sie inzwischen auf den Rasenflächen der Gärten oder haben nach unten hin deutlich im Umfang zugenommen, während der Schulterbereich schmaler wird.

Und man kann den weißen Gesellen und ihren Schöpfern nur wenig Mut machen, dass sie ihr Verfallsdatum noch etwas hinauszögern könnten. Im Gegenteil: Meteorologen kündigen für die Region sogar eine spürbare Zunahme der Temperaturen in den nächsten Tagen an. Und spätestens dann ist auch Olaf nur noch eine Erinnerung an das kurze Winterintermezzo – aber sicherlich eine schöne Erinnerung für die Adameits. ras

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 19.01.2021