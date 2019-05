Lachen für Leib und Seele

Brühl.Das Sprichwort „Lachen ist die beste Medizin“ kommt nicht von ungefähr. Was der Volksmund schon lange vermutet, beweisen auch wissenschaftliche Studien. Lachen aktiviert im Organismus eine Vielzahl von biochemischen Prozessen, die sich auf Körper und Geist positiv auswirken.

Gelegenheit zum Lachen besteht, wenn Dr. Axel Sutter und Oskar Ackermann ihre Berufe in der Maske des Clowns augenzwinkernd auf humorvolle Weise betrachten. „Beim Wort genommen“ heißt das Abendprogramm, zu dem die evangelische Kirchengemeinde unter Schirmherrschaft von Bürgermeister Dr. Ralf Göck am Dienstag, 21. Mai, um 19.30 Uhr ins evangelische Gemeindezentrum einlädt.

Der Brühler Internist Dr. Axel Sutter und der Pfarrer im Ruhestand Oskar Ackermann kennen sich seit 48 Jahren und haben beschlossen, ihre Begeisterung zum Clownsein auf die Bühne zu bringen. Als Internist weiß Dr. Sutter, dass Humor eine hochwirksame Medizin ist. Genauso Oskar Ackermann, der als evangelischer Pfarrer in der Hufeisengemeinde immer wieder zu seinen legendären und humorvollen Mundartpredigten einlud.

Der Abend wird musikalisch untermalt werden von Ekke Spindler, einem Könner nicht nur auf dem Klavier. Es wird Szenen geben, die jeweils den Arzt und den Pfarrer unter der clownesken Geschichte durchschimmern lassen. Neben einer biblischen Mundartgeschichte ist die erste Operation am offenen Herzen in Brühl geplant. Ferner wird Dr. Axel Sutter als Märchendoktor ein Plädoyer für die Seelentiefe von Märchen halten.

Der Erlös kommt Brühler Bürger in Not und der Nachbarschaftshilfe zugute. Karten für 10 Euro gibt es im Vorverkauf im evangelischen Pfarramt, in der Bücherinsel, den Brühler Internisten sowie an der Rathauspforte. zg/ras

