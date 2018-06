Anzeige

Wenn wir den Rhein überqueren, dann spüren wir sofort diese Ruhe und Gelassenheit im Leben“, sagt er. Und er muss es wissen, denn er hat die deutsch-französische Grenze schon mehrfach überquert. Gut, sagen Sie, das haben wir schon oft gehört, diese Begeisterung am französischen „Laissez faire“, am „savoir-vivre“, also der Kunst, das Leben ganz entspannt zu leben. Das ist nichts Neues!

Im Grunde schon, da haben Sie recht. Doch diesmal ist es mit Albertino da Silva ein Mann aus der französischen Partnergemeinde Ormesson-sur-Marne der das über das Leben in Deutschland, über das Leben in Brühl, sagt. „Détendu“ und „tranquil“ sind die Worte, die er, der mit portugiesischen Wurzeln beide Lebensarten neutral bewertet, für seine Beschreibung der deutschen Partner findet. Und das nur wenige Stunden vor dem WM-Spiel gegen Schweden!

Haben wir Deutschen uns in der Vergangenheit also einfach falsch eingeschätzt, oder sind die Kurpfälzer keine typischen Deutschen? Plötzlich fällt mir auf, dass es auch in der Sitzung der Partnerschaftsausschüsse die Deutschen sind, die ganz locker sagen: „Wir sollten erst einmal schauen, wie es sich entwickelt!“ Hallo? Wo ist die „German Angst“? Wo sind die Bedenkenträger, die Paragrafenreiter? Sind wir doch entspannt europäischer, als manche politische Richtung im Land es gerne sehen möchte?