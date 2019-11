Land zahlt für Kollerfähre

Brühl.Die Kosten für den Betrieb der Kollerfähre sind in den nächsten beiden Jahren im Entwurf des Landeshaushalts aufgeführt. Sollte der Etat also vom Parlament in Stuttgart abgesegnet werden, sollte der durch den Rechnungshof als unrentabel kritisierte Betrieb der Fähre (wir berichteten mehrfach) auch offiziell zunächst gesichert sein. Darüber informierte uns der frühere Finanzminister des Landes Baden-Württemberg und Brühler Ehrenbürger, Gerhard Stratt-haus, nach einem eher informellen Treffen mit seiner Amtsnachfolgerin im Finanzministerium, Edith Sitzmann von Bündnis 90/Die Grünen.

Der in Rohrhof lebende Stratt-haus hat sich in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder für den Erhalt der Fähre ins Zeug gelegt, denn es ist nicht das erste Mal, dass die motorisierte Rheinquerung zwischen den beiden Brühler Ufern infrage gestellt wird.

Seitens der Kommune wird ganz klar argumentiert, dass die Kollerfähre ein Stück der Landesstraße L 630 und somit der Unterhalt auch Sache des Landes sei. Der Rechnungshof hatte empfohlen, den Fährbetrieb durch das Land 2020 aufzugeben. Dieser wäre dann eine Aufgabe der im Einzugsgebiet der Kollerinsel liegenden Kommunen geworden. Dieser Überlegung folgt die Regierung jetzt aber bewusst nicht mehr. ras

