Anzeige

Region.Der Gemeinderat sprach sich in seiner jüngsten Sitzung für die Sanierung des Bodens der Schillerschul-Halle aus (wir berichteten), vergab dafür den Auftrag allerdings noch nicht, weil zunächst der Bescheid über Fördermittel des Landes abgewartet werden sollte.

Nun gibt eine Presseerklärung des Landtagsmitglieds Manfred Kern (Grüne), den Weg offensichtlich frei. Mit rund 890 000 Euro fördert das Land demnach die Sanierung von Sportstätten in der Region Schwetzingen. Die Mittel fließen in Baumaßnahmen an der Sporthalle der Schillerschule in Brühl, der Leichtathletikanlage Oftersheim (TSV-Sportplatz), den Sportanlangen in der Jahnstraße in Plankstadt und der Rheinfrankenhalle in Altlußheim.

Insgesamt werden im Jahr 2018 114 kommunale Sportstättenbauprojekte mit Zuschüssen in Höhe von rund 17,7 Millionen Euro unterstützt, teilt Kern mit. Darauf haben sich das Kultusministerium, die Regierungspräsidien, die kommunalen Landesverbände und die drei baden-württembergischen Sportbünde verständigt. „Die Förderzusagen für die Sanierungen helfen gezielt den Vereinen vor Ort und kommen der heimischen Bauwirtschaft und dem örtlichen Handwerk zugute“, betont Kern in der Stellungnahme. Die Landesförderung leiste einen entscheidenden Beitrag um vorhandene Sportstätten zu modernisieren und neue Projekte in Angriff zu nehmen.