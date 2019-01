Landunter in Kellerräumen

Brühl.Für die Helfer der Freiwilligen Feuerwehr war es gestern der 13. Einsatz, zu dem sie im noch jungen Jahr ausrücken mussten. Gegen 8 Uhr wurde die Feuerwehr in die Jahnschule gerufen. Dort stand – aus bislang noch ungeklärter Ursache – der Keller etwa zehn Zentimeter unter Wasser.

Sofort wurden die Helfertrupps alarmiert – am Ende waren es 17 Floriansjünger, die in Bereitschaft warteten. Neun von ihnen rückten aus und sorgten in der Jahnschule dafür, dass der Keller wieder trockengelegt wurde, die übrigen konnten zu ihren Arbeitstellen zurückkehren.

Mit drei Wassersaugern entfernten die Einsatzkräfte das Wasser aus den gefliesten Kellerräumen und pumpten es auf den Schulhof. Von dort wurde es dann weiter in die Kanalisation abgeleitet.

Über den entstandenen Sachschaden konnte die Wehr gestern nach dem Einsatz auf Anfrage unserer Zeitung noch keine genauen Informationen geben. cb/ras

