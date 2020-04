Landwirtschaftsschule soll Versorgung verbessern

Brühl.Noch vor der Corona-Krise reiste Renate Dvorak, Vorsitzende des Förderkreises Dourtenga, in Begleitung von Stefan Meusel nach Burkina Faso. Ihr Ziel war eigentlich die Brühler Partnergemeinde Dourtenga, aus Sicherheitsgründen wurde von einer Weiterreise in die Provinz Koulpelogo, in der Dourtenga liegt, im Osten des Landes allerdings dringend abgeraten, so dass Dvorak und Meusel in der Hauptstadt Ouagadougou blieben. In einem Reisebericht schildert Dvorak ihre Erlebnisse.

Geplant war die Reise, um die neuen Mitglieder des Partnerschaftskomitees kennenzulernen, um über eine erfolgversprechende und vertrauensvolle Zusammenarbeit und über neue Projekte zu sprechen. Im Vordergrund stand die Planung einer Landwirtschaftsschule in Dourtenga. Da eine Reise nach Dourtenga nicht möglich war, kamen die Komiteemitglieder der Brühler Partnergemeinde nach Ouagadougou. Nach der Begrüßung wurden den beiden Gästen aus Deutschland die neuen Partner vorgestellt. Danach wurde über bisherige Projekte berichtet, Fragen der Vorsitzenden beantwortet und über das Projekt einer landwirtschaftlichen Schule diskutiert. Die Berufsschule, die jungen Menschen eine Zukunftsperspektive und in Dourtenga eine bessere Nahrungsmittelversorgung ermöglichen soll, ist zusammen mit dem Bundesministerium geplant.

Hilfe aus Brühl sehr wichtig

Der Präsident des neuen Komitees, Bienvenu Christof Abgas, sprach über die große Dankbarkeit der Bevölkerung von Dourtenga und wie wichtig die Hilfe aus Brühl für die Menschen dort sei. Gerade in der jetzigen Situation könne auf die Unterstützung aus Deutschland nicht verzichtet werden.

In Burkina Faso sind derzeit über 700 000 Inlandsflüchtlinge unterwegs. Besonders aus den grenznahen Regionen zu Mali und Niger, wo täglich von Überfällen mit toten Zivilisten berichtet wird. Auch in Dourtenga leben zurzeit 400 Flüchtlinge, überwiegend Frauen und Kinder, die in Familien untergebracht sind. Die Schulen sind überfüllt, Flüchtlingskinder schlafen auf dem Boden in Klassenräumen. Es folgte eine dringende Bitte an die Gäste: ein Erweiterungsbau der Grundschule im Norden von Dourtenga in Pissiribouli. Auch Brunnen bei den Schulen standen auf der Liste gewünschter Projekte. Nach einem abschließenden für die Landesküche typischen Mittagessen mit Hühnchen und gebratenen Bananen verabschiedeten sich die Komiteemitglieder aus Dourtenga, um sich auf die siebenstündige Heimfahrt zu begeben.

Die beiden Klimaexperten Abel und Charles Abgas berichteten anschließend über die Pläne für Versuchsfelder zur Wiederbelebung traditioneller Pflanzen nach der Methode des alternativen Nobelpreisträgers Yacouba Sawadogo und über die in Aussicht gestellte Aufforstung bei den Schulen in Dourtenga. Dies sind Projekte der Klimapartnerschaft mit der Gemeinde Brühl. Dabei sollen Schulkinder Patenschaften für die Bäume übernehmen. Über ein wichtiges Brühler Projekt, Hilfe für unter- und mangelernährte Kinder und Familienplanung in den Schulen, wurde in den Folgetagen mit der verantwortlichen Hebamme Aline Napon Abgas diskutiert. Auch hierbei wurde die Notwendigkeit der Fortführung des Projektes in den Vordergrund gestellt, da viele der in Dourtenga angekommenen Flüchtlingskinder stark unterernährt sind.

Besuch bei deutscher Botschaft

Auf dem Programm stand auch ein Besuch bei der deutschen Botschaft. Die für Entwicklungszusammenarbeit, Politik und Wirtschaft zuständige Beamtin betonte, wie wichtig die Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen (NGOs) für die Menschen ist. Sie wies darauf hin, wie gefährlich derzeit eine Reise in die Randgebiete des Landes ist. Dvorak und Meusel besuchten, begleitet vom Klimaexperten Charles Abga, auch die staatliche Landwirtschaftsschule in Bingo. Im Vordergrund stand biologische Landwirtschaft, Ackerbau und Viehzucht. Dort wurde klar, wie wichtig gut ausgebildete Landwirte für die Versorgungslage einer Gemeinde sind.

Bei weiteren Stopps sahen die Besucher, wie Frauen einer Kooperativen in Gemüsefeldern arbeiteten. Sie zeigten Kompostgruben mit biologischem Dünger und Versuchsfelder für die Anbaumethoden nach Sawadogo. Beim Besuch von „AMPO“, einem Projekt für Straßenkinder, stand ebenfalls eine Landwirtschaftsschule im Vordergrund. Der kulturelle Höhepunkt war laut Dvorak die Fahrt zum Skulpturenpark Laongo und zum Operndorf von Schlingensief. Nach einer Woche Informationsaustausch ging es für Dvorak und Meusel wieder zurück nach Deutschland. zg

