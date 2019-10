Lars Reichow hat Lust auf mehr

Brühl.„Die besten Ideen habe ich immer unter Wasser“, verrät Lars Reichow über sein neues Programm „Lust“. Und offensichtlich hat er anregende Stunden im Freibad verbracht. Das will der Kabarettist mit seinem Gastspiel – übrigens zum ersten Mal in Brühl – am Donnerstag, 17. Oktober, ab 20 Uhr in der Festhalle unter Beweis stellen.

Es scheint, als sei ihm jetzt der Kragen geplatzt. Es sei höchste Zeit für ein politisches Programm gewesen, erklärt er – Zeit für ein klares Bekenntnis zu Europa und zur Demokratie. Aber vor allem will er schöne Geschichten erzählen – verrückte Geschichten, in denen er auch selbst doof dastehe. ras/zg

