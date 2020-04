Lasst uns knobeln

Hallo Kinder! Heute habe ich mir wieder zwei tolle Knobelaufgaben für euch überlegt und ich kann euch sagen, die haben es wirklich in sich – aber ihr schafft das schon! Die sechs Freunde Pia, Tim, Emma, Florian, Marie und Luca sitzen am Tisch und zählen alle jeweils ihr erspartes Geld. Zusammen haben die sechs Freunde 82 Euro. Luca hat 12 Euro. Marie hat 6 Euro mehr als Luca. Florian hat genauso viel Geld wie Marie gespart. Emma hingegen hat nur halb so viel Geld wie Florian. Pia hat 5 Euro mehr gespart als Emma. Und der Rest der 82 Euro gehört Tim. Könnt ihr mir sagen, wie viel Geld jeder der sechs gespart hat? Das andere Rätsel geht so: Bauer Jakob hat eine seltsame Art, Tiere zu zählen. Jeden Abend geht er in seinen Stall und schaut nach seinen Enten und Kaninchen. „Alles in Ordnung“, sagt er zu sich. „Es sind wie immer 17 Köpfe und 44 Beine.“ Wisst ihr, wie viele Enten und Kaninchen Bauer Jakob besitzt?

Lösung Rätsel eins: Luca 12 Euro, Marie 18 Euro, Florian 18 Euro, Emma 9 Euro, Pia 14 Euro, Tim 11 Euro

Lösung Rätsel zwei: zwölf Enten und fünf Kaninchen

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 02.04.2020