Lasst uns sportlich sein

Hallo Kinder! Heute haben Ellie Ente und ich uns eine coole Challenge für euch überlegt. Diese macht nicht nur viel Spaß, sondern ihr haltet auch euren Körper auf Trab. Die „Kitu-App“ liefert hierfür die passenden Übungen. Sie ist unter anderem von der Kinderturnstiftung Baden-Württemberg und dem Badischen Turner-Bund realisiert worden. Ihr könnt sie im Google-Play-Store oder im App Store kostenlos herunterladen. Nach dem Zufallsprinzip könnt ihr lustige und einfache Bewegungsaufgaben machen – auch mit Mama und Papa! In den Bereichen Beweglichkeit, Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination könnt ihr leicht zu Hause euer sportliches Können unter Beweis stellen. Vom „Schwertransporter“, bei der ihr im Krebsgang euer Lieblingskuscheltier auf dem Bauch transportieren müsst, bis hin zur Übung namens „Flieger“,bei der ihr auf einem Bein steht, die Arme ausbreitet und euer Gleichgewicht halten müsst – es ist für jeden etwas dabei. Also liebe Kinder, schnappt euch eure Geschwister oder Eltern und probiert es aus. Schickt uns Bilder oder Videos von euch und eurer Lieblingsübung an: sz-gewinnspiel@schwetzinger-zeitung.de, Betreff: Übungen bis zum 19. April. Die Familien mit den drei schönsten Beiträgen gewinnen einen tollen Preis. Näheres zur App findet ihr unter: www.kinderturnstiftung-bw.de/kitu-app-gemeinsam-spielen-bewegen

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 20.03.2020