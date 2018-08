Anzeige

Brühl.Das Europäische Filmfestival der Generationen findet von Donnerstag, 18. Oktober, zehn Tage lang in der Metropolregion Rhein-Neckar statt. Das örtliche Gesundheitsforum nimmt in Zusammenarbeit mit der Gemeinde daran teil und befinden sich so in bester Gesellschaft mit 64 anderen lokalen Veranstaltern.

In der Festhalle der Hufeisengemeinde wird als Festivalbeitrag am Dienstag, 23. Oktober, ab 19 Uhr der Film „Man lernt nie aus“ gezeigt. Im Anschluss an den Film können zu den Themenbereichen Ältere Arbeitnehmer, Lebenslanges Lernen, Dialog der Generationen oder Digitalisierung im Alter von den Festivalbesuchern Fragen an die Vertreter des Gesundheitsforums gestellt werden. Ziel der Diskussion ist es, die Filmbotschaft zu den Bereichen Alter, Altern, demografischer Wandel und Dialog der Generationen zu vertiefen und auf die lokalen Angebote zum Thema hinzuweisen.

Eingeladen zur Filmvorführung mit anschließender Gesprächsrunde sind alle Interessierten bei freiem Eintritt. ras/zg