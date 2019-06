Lebensmittel vor dem Müll retten

So wird das „Tiny-House“-Eigenheim von Janine Marielle Ruch und Michael Silberhorn im Grundriss aussehen, den haben die beiden im Ketscher Bruch schonmal probeweise ausgelegt. Bild: Zeuner © Koch-Mattern

Brühl.Jahr für Jahr landen in Deutschland ungefähr elf Millionen Tonnen Lebensmittel auf dem Müll. „Das ist eine unglaubliche Verschwendung von kostbaren Ressourcen“, teilt die evangelische Kirchengemeinde mit. Das Grüner-Gockel-Team möchte nun in Brühl solche Vorgänge bewusstmachen und engagiert sich deshalb zusammen mit der Initiative „foodsharing“ Schwetzingen und Hockenheim gegen Lebensmittelverschwendung in der Umgebung.

Ehrenamtliche Helfer „retten“ ungewollte und überproduzierte Lebensmittel in privaten Haushalten sowie von Betrieben. Mit einer ersten Schnippelparty wollen sie nun ein Zeichen setzen. Am Samstag, 8. Juni, um 10 Uhr laden sie dazu ein, gerettete Lebensmittel gemeinsam zu schnippeln, zu kochen und zu essen. Jeder Interessierte kann ins evangelische Gemeindezentrum kommen und mitmachen. Es soll eine fröhliche Party mit vielen Überraschungen werden. zg

