Lebensphase voller Dynamik und Chancen

Brühl.Das zehnte Europäische Filmfestival der Generationen feiert Jubiläum. Zwischen Donnerstag, 17. Oktober, und Montag, 11. November, gastiert das Festival über das Älterwerden und den demografischen Wandel an über 160 verschiedenen Lokalitäten, überwiegend in Städten und Gemeinden, in denen es keine Kinos mehr gibt. Eine der Stationen ist Brühl.

Das Gesundheitsforum in Zusammenarbeit mit der Gemeinde nimmt daran teil. Am Dienstag, 22. Oktober, wird um 19 Uhr in der Festhalle der Film „Die Herbstzeitlosen“, eine unterhaltsam-nachdenkliche Schweizer Komödie über veraltete Alters- und Frauenbilder mit Stephanie Glaser, Annemarie Düringer, Monica Gubser und Heidi Maria Glössner, gezeigt. Der Eintritt ist frei.

In diesem in Brühl gezeigten Film führt Martha einen kleinen Dorfladen im idyllischen Trub. Doch nach dem Tod ihres Mannes hat sie nur noch wenig Freude am Leben. Ihre Freundinnen ermuntern sie, sich nun endlich ihren langgehegten Traum einer eigenen Dessous-Boutique im Ort zu erfüllen.

Mit der Ladeneröffnung sorgt Martha für das Dorfgespräch. Doch Martha mag nicht mehr dem traditionellen Verhaltenskorsett ihrer Umwelt entsprechen, stattdessen beginnt sie couragiert und mit viel Elan ihre eigenen Vorstellungen und Wünsche vom Alter in die Tat umzusetzen.

Das Festival präsentiert aktuelle Spiel- und Dokumentarfilme über das Alter, das Älterwerden und den demografischen Wandel. Dabei sollen die Filme differenzierte Altersbilder vermitteln, die das Alter als eine entwicklungsdynamische Lebensphase zeigt, mit vielfältigen Potenzialen und Ressourcen für das Individuum und für die Gesellschaft.

Die Filme sollen zudem Inhalte transportieren, die zum Dialog mit dem Publikum einladen. Von daher sind die Publikumsgespräche im Anschluss an die Filmvorführungen zentraler Bestandteil des Festivalkonzepts. zg/ras

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 17.10.2019