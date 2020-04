Letzte Chance abzustimmen

Brühl/Ketsch.Die letzte Möglichkeit, seine Stimme online für die laufende Pfarrgemeinderatswahl abzugeben, ist an diesem Freitag, 3. April. Ursprünglich war am Sonntag, 22. März, eine Stimmabgabe in Wahllokalen geplant, bei der die katholischen Gläubigen ab 16 Jahren in der Erzdiözese Freiburg die Möglichkeit gehabt hätten, Pfarrgemeinderäte in 224 Kirchengemeinden neu zu wählen.

Das Geschehen im Zusammenhang einer solchen Präsenzwahl bedeutet nicht nur ein erhöhtes Ansteckungsrisiko für die Wählenden, sondern auch in besonderer Weise für die – aufgrund ihres Alters oder aufgrund von Erkrankungen zu besonders gefährdeten Gruppen gehörenden – Mitglieder von Wahlvorständen.

Auszählung am Sonntag

Die Stimmabgabe per Briefwahl ist bereits abgeschlossen. Derzeit besteht nur noch die Möglichkeit, per Mausklick abzustimmen. Insgesamt 15 Kandidaten – davon acht Mitglieder aus dem bisherigen Gremium und sieben neuen Kandidaten – stehen auf der Wahlliste.

Am Sonntag, 5. April, werden die abgegebenen Stimmen im katholischen Pfarrzentrum ausgezählt – natürlich unter Einhaltung der entsprechenden Sicherheitsvorschriften im Einklang mit den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts.

Pfarrer Erwin Bertsch bittet die Mitglieder der Kirchengemeinde, allen Irrungen und Wirrungen der vergangenen Wochen rund um diesen Termin vom Wahlrecht regen Gebrauch zu machen, um damit Interesse und Bestätigung für die Kandidaten zu bekunden. ras

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 03.04.2020