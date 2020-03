Letztlich kommen die Giftstoffe zum Menschen zurück

Brühl.Die christliche Tradition des Fastens ist eine Möglichkeit innerlich einzukehren – sei es allein oder gemeinsam mit anderen. Mit der Aktion Klimafasten möchten die beiden Kirchengemeinden in Brühl einladen, „über den Tellerrand zu schauen und zu erleben, wie wohltuend es sein kann, Überflüssiges über Bord zu werfen und damit auch das Klima zu schützen“, heißt es in einer Pressemitteilung – jede Woche bis Ostern gibt es eine Aktion.

Als nächste Veranstaltung der Serie wird am Donnerstag, 12. März, ab 19 Uhr der Film „A plastic Ocean“ im evangelischen Gemeindezentrum gezeigt – ein Dokumentarfilm des Australiers Craig Leeson.

Der Dokumentarfilm „A Plastic Ocean“ zeigt in eindrucksvollen Bildern, wie dramatisch das Plastikmüll-Problem in den Meeren ist – und erinnert uns daran, welch zerstörerische Folgen die Wegwerf-Kultur für den Planeten hat. Plastikmüll ist zu einer massiven Bedrohung der Ozeane geworden. Jährlich fallen ihnen Millionen Meerestiere zum Opfer. Diese Dokumentation führt den Zuschauern eindrucksvoll vor Augen, wie Plastik die Meere zerstört und was jeder machen kann, um diese Umweltproblematik anzugehen.

Die Filmemacher beschreiben das Problem so: „,A Plastic Ocean’ dokumentiert die neuesten Forschungserkenntnisse, die beweisen, wie Plastik, wenn es in die Ozeane gelangt, in kleine Partikel zerfällt, die dann in die Nahrungskette gelangen, wo sie Giftstofffe anziehen wie Magnete. Diese Giftstoffe werden im Fettgewebe von Meerestieren eingelagert und letztendlich von uns gegessen.“ Jahrelang war ein Team aus Wissenschaftlern, Tauchern und Abenteurern auf allen Weltmeeren unterwegs und brachte Bilder mit, die berühren. ras

