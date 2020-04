Licht erhellt Dunkelheit

So schön leuchtet das Gemeindezentrum an Ostern. © Hundhausen-Hübsch

Brühl.Gleich zweimal zeigte die evangelische Kirche am Sonntag eine österliche Lichtinstallation in verschiedenen Farbtönen. Morgens leuchteten die bunten Lichter als Begrüßung des Auferstehungslichtes, abends konnten Besucher das Lichts in die Dunkelheit mitnehmen, heißt es in einer Mitteilung der evangelischen Kirche.

Es bestand außerdem die Möglichkeit, ein kleines Osterlicht an der Osterkerze zu entzünden; auf den entsprechenden Abstand wurde dabei geachtet. Zum Sonnenuntergang zwischen 20 und 21 Uhr war das Gemeindezentrum von der Seite des Steffi-Graf-Parks aus geöffnet und die Lichtinstallation, die mit Texten der Bibel und Menschen der heutigen Zeit verbunden war, konnte bestaunt werden. Wer lieber zu Hause bleiben wollte, konnte sich vormittags Podcasts anhören, deren Predigtgedanken zusätzlich gedruckt auslagen. zg

