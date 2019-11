Lichter- und Sternenzauber strahlen auf

Brühl.Von Ralf Strauch

Brühl. Zum Einkauf bei Kerzenschein lädt der Gewerbeverein am Donnerstag, 28. November, in die Geschäfte des Ortes ein. Gleichzeitig wird an zentralen Plätzen in Zusammenarbeit mit Vereinen Kulinarisches und ein kleines Unterhaltungsprogramm geboten. Da dürfte es besondere Freude bereiten, in geselliger Atmosphäre die weihnachtlichen Lichter zu entzünden und den abendlichen Einkaufsbummel beim Candlelight-Shopping zu genießen.

Zahlreiche Geschäfte in der Gemeinde halten an diesem Abend von 17 bis 21 Uhr interessante Angebote, besondere Schnäppchen und auch manches kostenlose Angebot für die Kunden bereit und laden – weit über die normale Öffnungszeit hinaus – zum gemütlichen Bummeln und Stöbern in adventlicher Stimmung ein. In einigen Geschäften erwarten die Kunden auch exklusive Verkostungen.

In der Schwetzinger Straße (ehemals Blumen Markus) können Besucher beispielsweise im Atelier Durchblick an einem Glas-Schmuck-Workshop teilnehmen, für die jüngeren Besucher – natürlich auch für ältere – gibt es Stockbrot von der Feuerstelle im Hof sowie Teevariationen mit und ohne Rum.

Im Gasthaus „Krone” erwarten die Gäste im stimmungsvollen Hofgarten Bami Goreng, Pasta „Giardino”, lauwarmer Ofenschlupfer mit Vanillesauce sowie Glühwein und eine kleine Weinbar. Auch Metzgerei Päuser bietet wieder kulinarischen Hochgenuss, zum Beispiel belgisches Gulasch à la Flamant und selbst geschnittene, zweimal frittierte Pommes, dazu feine Weine vom Winzer Metzger.

Rabatte und Kulinarisches

Bei Nachhilfe A-Z locken leckere Crêpes, Glühwein und Kinderpunsch. Gute Sicht verspricht ein Besuch bei den Brillenmachern, denn es gibt einige gestaffelte Rabattangebote.

Die Bücher Insel hingegen gibt Rabatt auf alle Spiele. Ebenfalls am Lindenplatz können Besucher bei Broe & Eickmeyer Hörakustik einen kostenlosen Schnell-Hörtest machen und ihr Glück herausfordern – Hauptgewinn ist ein Sennheiser Bluetooth-Kopfhörer. Wenige Meter vom Lindenplatz entfernt, in der Friedrich-Ebert-Straße, erwarten die Besucher bei Lieblingsteil nicht nur ein Nachlass auf den Einkauf von hochwertiger Secondhand-Kleidung, sondern zusätzlich auch Bowle und Kinderpunsch mit Gebäck sowie ein Gewinnspiel mit einem „Schätzglas”.

Brillen-Meyer gibt an diesem Abend Ermäßigung auf jeden Auftrag, außerdem sind die Sonnenbrillen ordentlich reduziert. Bei Helga Fassl warten jede Menge tolle Angebote auf die Kunden, dazu Sekt und Brezeln. Auch im Innenhof von Metzgerei Gieße wird es richtig gemütlich und lecker mit kulinarischen Schmankerln, Glühwein und weihnachtlichen Geschenkideen.

Beim Blumenkavalier finden die Kunden Advents- und Weihnachtsdekorationen. Und in der Perkeo-Apotheke erwartet sie eine Gewinnspielaktion mit Caudalie Naturkosmetik, Rabatte, verschiedene Leckereien und Orthomol-Drinks, wie beispielsweise das neue Beauty for Men, können vor Ort probiert werden.

Auch in Rohrhof muss niemand darben. Das Epizentrum dort wird sich beim Ratzefummel befinden, möglicherweise nicht nur wegen der Angebote, sondern vielleicht eher noch wegen der beliebten Bratwürste vom Grill und wegen des Glühweins und des Kinderpunsches. Übrigens dürfen sich alle Besucher, die beim Ratzefummel einkehren, eine eigene Tasse oder einen eigenen Becher mitbringen, damit nicht so viel Müll entsteht.

Präsent des Gewerbevereins

Nur wenige Meter weiter, bei Brillen-Meyer in Rohrhof, werden die Kunden mit kleinen leckeren Häppchen und Sekt, Wein und Punsch verwöhnt, Sonderrabatte gibt es obendrauf. Bei Anke Laier im Wohnstudio erwartet die Kunden Prosecco, tolle Einrichtungs- und Dekoideen zu Rabattpreisen und schräg gegenüber beim Blumengeschäft Kull ist ein Nachlass auf alle Schnittblumen sowie Sträuße drin.

Zusätzlich erhalten die Kunden an diesem Abend in den teilnehmenden Geschäften auch noch ein kleines, süßes Präsent.

Wer möchte, kann sich außerdem wie immer an den verschiedenen Ständen auf dem Lindenplatz mit herzhaften und süßen Genüssen sowie mit warmen und kalten Getränken versorgen.

Der Tennisclub, der Freundeskreis der Jahnschule und die Göckelzunft bieten dort ihre Gaumenfreuden an. Beim Stand des Horts der Jahnschule gibt es selbst gemachte Geschenke zu erwerben. Um 18 Uhr gibt es auf dem Lindenplatz den Auftritt der „Rhythmus Kids” des Horts der Jahnschule und anschließend eine Spendenübergabe.

Zwischen den Stationen verkehrt ein kostenloser Shuttlebus, der ab 17.30 Uhr regelmäßig von Brühl nach Rohrhof und wieder zurück verkehrt.

Start für mehrere Aktionen

Das Candlelight-Shopping ist gleichzeitig auch wieder der Start für die Weihnachtsbeleuchtung in der Gemeinde und die Tannenbaumaktion des Gewerbevereins.

Die Sterneaktion erlebt dann ebenfalls ihren Auftakt. Der Erlös aus dem Verkauf der Glückssterne, die als Los für viele tolle Preise dienen, geht an die Brühler Stiftung „Sternenglück für Kinder“.

