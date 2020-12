Lichter zaubern festliches Flair

Brühl.Es sind der ganz besondere Zauber des Ambientes, die Liebe zum Detail und das qualitativ hochwertige Angebot, die den Weihnachtsmarkt in und um die Villa Meixner immer wieder zu einem besonderen Erlebnis machen. Und auch diesmal, als das vierte Lichtlein brannte, erstrahlte das prächtige Jugendstilkleinod in besonders festlichem Glanz. Allerdings fehlten die weihnachtlichen Angebote der Händler, der Duft der adventlichen Leckereien und die fröhlichen Darbietungen auf der Bühne. Der Weihnachtsmarkt ist bei seiner 26. Auflage – wie so vieles – der Pandemie zum Opfer gefallen.

Dennoch ist die Villa Meixner in ihrem weihnachtlichen Glanz ein echter Hingucker, wie das Bild unseres Lesers Guido Gebhard beweist. „Auch ohne Weihnachtsmarkt erfreuen sich die Brühler an dem Kleinod im Ort“, ist sich auch seine Mutter, Elfriede Gebhard, sicher, die uns das Bild zuschickte.

Einst ein Gemeindewohnhaus

Das wunderschöne Jugendstilkleinod stammt aus dem Jahr 1899. Die Villa wurde vom damaligen Bürgermeister Albert Eder im sehr modernen Stil errichtet, aber bereits 1906 an die Familie Meixner verkauft. 50 Jahre später erwarb die Gemeinde das Gebäude und nutzte es fortan als Wohnhaus für sozial schwache Bürger. Nach sorgfältigen Renovierungsarbeiten ist die Villa Meixner seit 1988 ein Repräsentationsort der Gemeinde für Ehrungen, Empfänge sowie Kulturzentrum mit ständig wechselndem Ausstellungs- und Konzertprogramm. Ein absoluter Höhepunkt, der sich zum beliebten Publikumsmagneten für Menschen aus der ganzen Metropolregion gemausert hat, ist sicherlich der Weihnachtsmarkt in und um die Villa.

Doch auch ohne ihn haben sich die Techniker der Gemeinde viel einfallen lassen, um das Gebäude glänzend in Szene zu setzen. Und dabei wird besonders darauf geachtet, dass der Glanz auch umweltverträglich ist, denn es wurden fast alle der über 1000 Lichtlein und Sterne auf LED-Technik umgestellt.

Oder, um es mit den unsterblichen Worten des Dichters Joseph von Eichendorff zu sagen: „Markt und Straßen steh’n verlassen, Still erleuchtet jedes Haus, Sinnend geh ich durch die Gassen, Alles sieht so festlich aus.“ ras

