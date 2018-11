Lichterglanz und Sternenglück

Brühl.Der Advent naht mit großen Schritten. Da wird es Zeit, dass der Gewerbeverein der Hufeisengemeinde zu seinem großen vorweihnachtliche Einkaufsevent einlädt. Das Candlelight-Shopping findet am Donnerstag, 29. November, statt und bietet dann jede Menge Attraktionen.

Zahlreiche Geschäfte in der Gemeinde halten an diesem Abend von 17 bis 21 Uhr interessante Angebote, besondere Schnäppchen und auch manches kostenlose Angebot für die Kunden bereit und laden – weit über die normale Öffnungszeit hinaus – zum gemütlichen Bummeln und Stöbern in adventlicher Stimmung ein. In einigen Geschäften erwarten die Kunden auch exklusive Verkostungen. Zusätzlich erhalten die Kunden an diesem Abend in den teilnehmenden Geschäften vom Gewerbeverein auch noch ein kleines praktisches Präsent.

Wer möchte, kann sich außerdem an den verschiedenen Ständen auf dem Lindenplatz mit herzhaften und süßen Genüssen sowie mit warmen und kalten Getränken versorgen. Der Tennisclub, der Freundeskreis der Jahnschule und die Göckel-Zunft bieten dort ihre Gaumenfreuden an. Beim Stand des Horts der Jahnschule gibt es hausgemachte Geschenke zu erwerben: Marmeladen, Säfte und Gebasteltes.

Gegen 18 Uhr tritt zudem auf dem Lindenplatz die Gruppe „Rhythmus Kids” des Horts der Jahnschule auf. Das gesellige Zentrum des Candlelight-Shoppings in Rohrhof wird in der Rheinauer Straße liegen – dort gibt es Deftiges vom Grill und passende Getränke.

Start für mehrere Aktionen

Und damit die Wege zwischen den einzelnen Geschäften nicht zu weit wird, gibt es einen kostenlosen Shuttlebus, der die Candlelight-Shopper ab 17 Uhr regelmäßig von Brühl nach Rohrhof und wieder zurückbringt, „das eigene Auto kann also getrost stehenbleiben“, erklärt Thomas Zoepke, Vorsitzender des Gewerbevereins im Gespräch mit unserer Zeitung.

Traditionell wird das Candlelight-Shopping gleichzeitig auch der Start für die Weihnachtsbeleuchtung in der Gemeinde sein. Zudem beginnt an diesem Tag die Tannenbaumaktion des Gewerbevereins, bei der die Bäume vor und in den Geschäften für festlich Glanz sorgen werden.

Die Sternenaktion des Gewerbevereins erlebt ebenfalls am Donnerstag, 29. November, ihren Auftakt. In den Geschäften werden ab diesem Datum Glückssterne verkauft, die als Los für viele tolle Preise dienen. Gewinner dieser Lotterie sind auf jeden Fall die jüngsten Einwohner der Gemeinde, die nicht immer auf der Sonnenseite stehen. Denn der Erlös fließt zu 100 Prozent an die Stiftung „Sternenglück für Brühler und Rohrhofer Kinder“. Die Stiftung hat seit ihrer Gründung bereits etliche bedürftige Kinder der Gemeinde finanziell unterstützen können, damit sie am schulischen Alltag teilnehmen können. ras/bh

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 14.11.2018