Liebevoller Blick auf 45 aktive Jahre

Brühl.„Wir sind stolz, dass wir unsere Gemeinschaft pflegen und die Frauen sich in vielen Bereichen engagiert einbringen“, lautete das Credo des runden Geburtstages der katholischen Frauengemeinschaft Rohrhof. Seit 45 Jahren ist diese Gruppe in der Kirchengemeinde aktiv und prägt deren Gemeindeleben maßgeblich mit, lobte auch Pfarrer Erwin Bertsch in einem Gemeinschaftsgottesdienst in der Michaelskirche. Die beiden früheren Vorsitzenden der Gruppe, Ursula Kuhn und Marianne Seitz, hatten den kirchlichen Teil der Geburtstagsfeier unter dem Motto „Unter seinem liebevollen Blick“ vorbereitet.

Nicht nur dieser Teil zeigte, wie in der Gemeinschaft durch Begegnungen und Gespräche Freundschaften entstanden sind, sondern auch der gesellige im Kindergarten St. Michael, zu dem die aktuelle Vorsitzende Elsbeth Franz nicht nur Wegbegleiterinnen der katholischen Frauengemeinschaft Brühl, sondern auch die von anderen Kirchenkreisen und der evangelischen Gemeinde begrüßte. Man zeigte sich stolz, dass trotz der Veränderungen der Frauenrolle im Alltag, die Frauengemeinschaft so lange aktiv sei.

Das besonders herzliche Flair der Gruppe spiegelte sich auch in der Feier wider. Denn obwohl Franz sich im Sommer viele Gedanken über einen kleinen Festakt gemacht hatte, verwarf sie im September bei einer Veranstaltung am Frauensonntag alle Pläne wieder. „Es soll ein fröhliches und zwangloses Miteinander werden, bei dem sich jeder willkommen fühlen kann“, betonte sie. Und das gelang ganz offensichtlich mit den rund 60 Teilnehmern der Feier.

Gemeinsame Erlebnisse

Und so fiel der bebilderte Rückblick auf die gemeinsamen 45 Jahre, den die drei bisherigen Vorsitzenden zusammen mit Pfarrer Bertsch vorbereitet hatten, sehr persönlich aus. Da erinnerte sich manche wieder an die zahlreichen Aktivitäten in den Jahrzehnten. Das Gemeinschaftserlebnis wurde erneut spürbar. Und nicht wenige waren überrascht, als bilanziert wurde, dass die Rohrhofer Frauengemeinschaft in dieser Zeit stolze 80 000 Euro für verschiedene Projekte gespendet hat.

Und noch eine Tatsache belegte, dass die Frauen perfekt zusammenarbeiten können, denn die Pizzasuppe – eine Hommage an das alljährliche Engagement beim Pfarrfest – war vom kompletten Leitungsteam gekocht worden. In diesem Fall verdarben nicht viele Köche den Brei – im Gegenteil, wie allseits lobend festgestellt wurde.

Obwohl so vielen der Dank von Elsbeth Franz galt, standen Edeltraut Konzelmann, Helga Sedlatschek, Gisela Steck, Agnes Hambalgo, Marianne Sedlatschek, Elisabeth Kubitschek, Ursula Kuhn, Elfriede Jansen und Hannelore Sieberling als Gründungsmitglieder der Gemeinschaft im Mittelpunkt der Ehrungen.

Und angesichts des Engagements dieser Frauen, wurde einmal mehr offenkundig, dass die Arbeit in der Gruppe jung hält. Denn obwohl in der Frauengemeinschaft Rohrhof das Durchschnittsalter bei 77 Lebensjahren liegt, steckt die Gruppe voller Lebendigkeit – wie die vielen Aktionen das Jahr über zeigen.

So verwundert es auch nicht, dass die katholische Frauengemeinschaft sich immer wieder auch über Neumitglieder freuen darf, etwa über Sigrid Ruf, die bei der Feier zum 45-jährigen Bestehen in den munteren Kreis aufgenommen wurde.

