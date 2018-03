Lieder treffen auf Plauderei

Anzeige

Brühl.Mehr als ein Vierteljahrhundert ist es her, dass Pe Werner ihre erste Platte veröffentlichte. Deshalb möchte die Sängerin und Songschreiberin, begleitet von Peter Grabinger am Flügel, am Donnerstag, 15. März, um 20 Uhr in der Festhalle eine musikalische Zeitreise „von A nach Pe“ bieten. Das „Kribbeln im Bauch“ bescherte ihr den musikalischen Durchbruch.

Die Sängerin, Songschreiberin und Kabarettistin gönnt sich, nach bislang 16 Tonträger-Veröffentlichungen, in diesem Programm einen Blick zurück.

Dabei plaudert Pe Werner – so wie man sie kennt – natürlich auch unterhaltsam über das Leben im Allgemeinen und im Speziellen, besingt mit Scharfsinn und Humor die schönsten Nebensachen der Welt: Essen, Trinken und „dieses Kribbeln im Bauch“. ras/zg