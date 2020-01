Lisa Naber übernimmt die Abteilungsleitung von Martina Lederer

Brühl.Normalerweise ist die Mitgliederversammlung eine informative Veranstaltung, die die Mitglieder mit Fakten versorgt, was der Abteilung im abgelaufenen Jahr so alles widerfahren ist und die Mandatsträger im Einzelnen zur Umtriebigkeit veranlasst hat.

Schon im Vorfeld hatte sich allerdings herumgesprochen, dass die Versammlung der TV-Handballabteilung andere Prioritäten auf dem Plan hat. Das zeigte sich bereits an der Anzahl derer, die gespannt auf das warteten, was da kommen sollte. Fast 100 Mitglieder – so viel wie noch nie – ließen den großen Sitzungssaal des TV-Clubhauses fast an seine Kapazitätsgrenzen gelangen. Überwältigt von der riesigen Teilnahme begrüßte Abteilungsleiterin Martina Lederer die Anwesenden.

Viele wussten, dass gleich mehrere Schlüsselpositionen neu besetzt werden mussten. An erster Stelle die der Abteilungsleitung – Leiter samt Stellvertreter – da Lederer nach sieben Jahren Arbeit das Zepter an die nächste Generation weitergeben und Stellvertreter Daniel Klauser aus familiären Gründen aus dem Amt scheiden wollte.

Viele Positionen neu zu besetzen

Daneben galt es auch, einen Hauptverantwortlichen für das Kassenwesen zu finden, da sich der langjährige Finanzverwalter Joachim Noske aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage sah, sich seinen Aufgaben in Zukunft so zu widmen, wie es nötig sei. Darüber hinaus war die Position des Herrenwarts zu besetzen, da Philipp Noske wegen Umzugs künftig nicht mehr zur Verfügung steht. Lisa Bühn schied zudem aus beruflichen Gründen aus dem Jugendleiteramt aus. Abschließend galt es, die vakante Stelle des Webmasters neu zu besetzten.

Bevor die Neuwahlen anstanden, war es an Martina Lederer, den Bericht der Abteilungsleitung abzugeben. Auch dieser fiel komplett anders aus als gewohnt, es wurde emotional. Lederer hob die vielen positiven Aspekte des Vereins hervor, für die es sich lohne, dabei zu sein und für dessen Fortbestand einzustehen.

Nach der Nennung der Dinge, die die Abteilung ausmachten und an der die Verantwortlichen tagtäglich arbeiteten, um die Handballabteilung am Laufen zu halten, bedankte sie sich bei all denen, die da tätig sind und waren. Im Anschluss gingen die Berichte der Damenwartin, des Herrenwarts und der Jugendleiterin fast unter, bevor in Vertretung Noskes, Thomas Gaisbauer das Zahlenwerk anschaulich erläuterte. Nach dem Bericht der Kassenprüfer wurden der Kassenverwalter und die übrige Abteilungsleitung einstimmig entlastet.

Vor den Wahlvorgängen malte Lederer das Szenario an die Wand, was passieren würde, wenn sich niemand als Abteilungsleiter finden ließe – im Vorfeld war nämlich genau das trotz größter Bemühungen nicht gelungen. Klappe es auch in der Versammlung nicht, würde die Handballabteilung vom Hauptverein geleitet und nach einem Jahr abgewickelt. Handball in Brühl würde es dann nicht mehr geben.

Entsetzen und hektische Betriebsamkeit folgten. Dann nach einer zehnminütigen Denkpause und einfühlsamen Wortmeldungen folgten tatsächlich Wahlvorschläge, danach einige Diskussionen und Telefonate. Am Ende stieg der sprichwörtliche weiße Rauch auf. Lisa Naber wurde ebenso einstimmig als neue Abteilungsleiterin gewählt wie Anja Gross als ihre Stellvertreterin. Die Kasse obliegt künftig Franziska Pristl. ako

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 28.01.2020