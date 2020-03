Literatur für jede Altersgruppe und jeden Zweck

Brühl.Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, sind wie in Brühl alle anderen der 35 Metropol-Card-Bibliotheken in der Region geschlossen. „Die digitalen Angebote können aber weiterhin mit einem gültigen Bibliotheksausweis oder der Metropol-Card rund um die Uhr genutzt werden“, betont der Brühler Büchereichef Christian Sauer. Aktuelle Informationen seien auf den Webseiten der einzelnen Bibliotheken zu finden. Die elektronische Ausleihe metropolbib.de bietet demnach 55 000 Bücher und Medien zum Herunterladen an – „für alle Altersgruppen sind interessante eBooks, eAudios, eMagazines und ePapers dabei“, so Sauer, der unterstreicht, dass der Bestand an Online-Medien sogar noch mit vereinten Kräften derzeit ausgebaut werde.

Der Pressreader bietet 7500 internationale Zeitungen, Zeitschriften und Magazine aus 130 Ländern in 60 Sprachen. Die über die Karte frei zugängliche Brockhaus Enzyklopädie bietet zudem, neben Stichwörtern, Audio- und Videodateien, interaktive Grafiken und Weblinks. Das Jugendlexikon bietet kindgerechtes und verständlich aufbereitetes Wissen.

Solange die Schulen geschlossen sind, gewährt die NE GmbH | Brockhaus über die Metropol-Card-Bibliotheken kostenfreien Zugang zum Schülertraining. Es handelt sich um multimedial aufbereitete Lerninhalte und interaktive Übungen zur Prüfungsvorbereitung in den Klassenstufen fünf bis zehn. Die Entleihausweise der Brühler Bücherei sind allesamt solche Metropolkarten. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 23.03.2020