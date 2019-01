Lob für beispielhafte Klimapartnerschaft

Brühl/Viernheim.Beim dritten Netzwerktreffen der deutschen Kommunen mit Klimapartnerschaften mit dem globalen Süden präsentierten Bürgermeister Dr. Ralf Göck und Anna-Lena Schneider in Viernheim den aktuellen Stand der Beziehungen zwischen Brühl und Dourtenga (Burkina Faso). Bei den wesentlichen Projekten zur Klimapartnerschaft sind die Rückhaltung von Wasser zur Verbesserung der Landwirtschaft, der Einsatz erneuerbarer Energien zur Stromerzeugung sowie die Aufklärung und Sensibilisierung der Bevölkerung vor Ort zu den Themen Landwirtschaft, Umwelt, Wasser, Hygiene und Gesundheit zentrale Aspekte. Für ihr beispielhaftes Handlungskonzept erhielten Göck und Schneider viel Lob von den Anwesenden.

Der Schwerpunkt des Treffens lag auf den Handlungsprogrammen, die die deutschen Kommunen gemeinsam mit den Partnern aus Afrika beziehungsweise Lateinamerika entwerfen, wie es in einer Mitteilung der Gemeinde heißt. Das Brühler Kernteam, zu dem neben Göck und Schneider auch der Umweltberater Dr. Andreas Askani, Tiefbauexperte Dirk Vehrenkamp, die Gemeinderäte Christian Mildenberger und Hans Zelt sowie die Förderkreisvorsitzende Renate Dvorak gehören, hat bereits einen Entwurf erstellt. Nach einem regen Austausch mit Vertretern der Bonner Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) und der Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW (LAG21) sowie den Vertretern der zwölf weiteren Kommunen stehe nun fest, dass Brühl auf einem guten Weg sei.

Zur Vollendung des Handlungsprogramms diene der Besuch einer dreiköpfigen Delegation aus dem Brühler Rathaus im Februar in Dourtenga. Ziel sei dann, das Handlungsprogramm gemeinsam weiterzuentwickeln und dabei auch die Situation vor Ort zu betrachten, um eingeleitete Maßnahmen zu prüfen oder Neues zu identifizieren, was dem Klimaschutz und der Anpassung an dessen Folgen diene. zg/cao

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 04.01.2019