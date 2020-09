Lob von der anderen Rheinseite fürs Inselcamping

Brühl.Nachdem sämtliche städtepartnerschaftlichen Treffen in der ersten Jahreshälfte der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen waren, beschlossen der Brühler Bürgermeister Dr. Ralf Göck und sein Otterstädter Kollege Bernd Zimmermann, dass es wieder ein Treffen zwischen Brühl und Otterstadt im Spätsommer geben sollte. Wichtig bei der Ortsauswahl war, dass die Corona-Vorgaben aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg eingehalten werden konnten – und so fiel die Entscheidung auf ein Treffen beim Inselcamping am Kollersee, wo die beiden Delegationen zuletzt 2017 zu Gast waren.

Einhellige Meinung der 22 Otterstadter Gäste: „Das hat sich ganz schön entwickelt“. Mit Blick auf das neue Bistro, die öffentlichen Toiletten und das zweite Sanitärhaus sowie das voll eingerichtete Info-Terminal samt Freisitz davor ist dort parallel zum anlaufenden Betrieb auf 184 Dauer- und Durchgangs-Camping-Parzellen, 35 Camping-Häuschen und einem Gelände für Zelte ist einiges vorwärtsgegangen.

Eine deutliche Mehrheit des Brühler Gemeinderats traf dann auf eine noch stärkere Gruppe aus der Pfalz, die diesmal von Beigeordnetem Jürgen Zimmer angeführt wurde, den Gastgeber Dr. Ralf Göck ebenso herzlich begrüßte wie die beiden Gemeinderäte aus Otterstadt und Brühl, das Betreiberehepaar Hilde und Günther Schmitt-Köhler sowie deren Kollegen und mögliche Nachfolger Sonja und Harry Grafet-stetter.

Zum ersten Mal war die Verbandsgemeinde-Rheinauen durch ihre Beigeordnete Christel Hamleser-Kunz vertreten, die Bürgermeister Patrick Fassott entschuldigte. Jürgen Zimmer begrüßte im Namen des erkrankten Bernd Zimmermann und bestellte herzliche Grüße, ehe Bürgermeister Dr. Ralf Göck auf eine ereignisreiche Sommersaison auf der Kollerinsel zurückblickte, bei der die Parkplatzsituation an einigen heißen Tagen im Mittelpunkt stand.

Parkraum stößt an Grenzen

Dies griff dann auch Günther Schmitt-Köhler auf, der bei einem knapp einstündigen Rundgang über den gesamten Platz die Neuerungen und Zukunftspläne des Inselcampings aufzeigte, denn man stoße sowohl bei den Parzellen als auch bei den Parkplätzen schnell an die Grenzen, insbesondere für Wohnmobile, die deutlich zunehmen würden.

Bei einem gemütlichen Beisammensein im öffentlich zugänglichen Bistro des Inselcampings am Kollersee ging der Abend entspannt zu Ende. Bei seinen Dankesworten wies Jürgen Zimmer auf die ausgefallene 1000 Jahrfeier Otterstadts hin und versprach das Fest auch für die Brühl-Otterstadter Freundschaft nachzuholen und sprach gleichzeitig die Einladung zum Partnerschaftstreffen in Otterstadt an Bürgermeister Dr. Ralf Göck für die kommenden zwei Jahre aus, weil Brühl nun schon zweimal eingeladen habe.

Insgesamt zeigte sich, dass städtepartnerschaftliche Treffen auch während der Corona-Pandemie sehr wohl möglich sind, wenn sich alle an die Vorgaben halten – ein gutes Zeichen für die nächsten Treffen mit Ormesson-sur-Marne und Weixdorf. zg

