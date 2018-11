Lockere und anspruchsvolle Lieder

Brühl.„Es kommt ein Schiff geladen“ stimmen die Sänger des evangelischen Kirchenchors Brühl und Rohrhof gerade an. Es klingt vollmundig in den großen Saal des Gemeindehauses. Es ist Probezeit für die rund 20 Mitglieder und ihren Chorleiter Michael Leideritz. „Ich wusste, ihr könnt das“, lobt der, denn er ist sich des Anspruchs so mancher Literatur durchaus bewusst, die er mit den überwiegend Frauenstimmen einübt.

Seit zweieinhalb Jahren ist der gebürtige Berliner Leideritz Chorleiter in Brühl und mit „seinem“ Chor sehr zufrieden. Die Sänger wiederum sind es mit ihm als Leiter ebenfalls, was sie gerne bestätigen. Atemübungen, Stimmbildung und immer wieder „lockere“ Lieder im Wechsel mit anspruchsvollen Melodien, das mache das Singen interessant und vielfältig, sagen sie.

Einige der älteren Sängerinnen bestätigen, dass durch das regelmäßige Training sich ihre Stimme stabilisiert, gar gestärkt habe. Tolle „Nebeneffekte“ der Stimmschulung, die nicht zuletzt dafür stattfindet, Gott zu loben, was der Kirchenchor zu vielen Anlässen übers Jahr tut.

„Wir üben derzeit neues Liedgut ein, das für die Weihnachtszeit und das Neujahr gedacht sind“, sagt Leideritz. Drei- und mehrstimmig wird es werden, Werke aus der Feder von Josef Michel und Constantin Christian Dedekind sind im Repertoire ebenso wie die Klassiker „Stille Nacht, Heilige Nacht.“ Von Dedekind hat sich Leideritz „Das Wort ward Fleisch“ ausgewählt. Das Vokalwerk des 1628 in Reinsdorf geborenen und 1715 in Dresden gestorbenen Dichters und Komponisten hat es in sich, das erklären beide – Chor und Leiter – die sich der Herausforderung jedoch gerne stellen.

Jedoch gibt es auch Passagen, in denen die Zuhörer gefragt sind, etwa, wenn „Hört der Engel helle Lieder“ angestimmt wird: „Da singen wir im Wechsel mit der Gemeinde“, freut sich Leideritz schon auf den Kollektivchor.

Projekte gibt es auch, etwa zum Adventskonzert im evangelischen Gemeindehaus am Samstag, 1. Dezember, wenn der Kirchenchor mit dem Bläserkreis unter der Leitung von Heike Wagner in ein musikalisches Zwiegespräch tritt. „Am dritten Advent, Sonntag, 16. Dezember, in der Schutzengelkirche gibt es uns wieder zu hören, dann am Heiligen Abend um 22.30 Uhr in der evangelischen Kirche, am Silvesterabend, dem Altjahresabend, um 17 Uhr in Ketsch“, zählt der Chorleiter, der auch den Ketscher evangelischen Kirchenchor leitet, die Termine auf.

Viel zu tun für die Sänger, die mit viel Elan ans Üben gehen, gerne auch bis Weihnachten noch donnerstags in Ketsch, nicht nur montags in Brühl von 19.30 bis 21 Uhr. Sich selbst bezeichnen die Sänger als „Menschen aus der Lebensmitte“, zu denen sich sehr gerne noch Gleichgesinnte hinzugesellen können.

Projekte der Geselligkeit

„Was wir bieten?“, sagt Inge Kronemeyer, dass die Gemeinschaft toll ist, man neben den Proben auch Ausflüge gemeinsam macht und zweimal im Jahr Wandern geht: „Man sollte uns einfach kennen lernen und bei der Probe vorbeischauen.“ Stolze 110 Jahre ist der Kirchenchor in diesem Jahr alt, auch ein wenig maßgebend für die vielen schönen Choräle, die über die Festtage in den Gotteshäusern erklingen werden. Bei einer Reformationsfeier am 27. Oktober 1907 begann der Chor sein erstes Konzert mit dem Choral: „Gotte, deine Güte reicht so weit, so weit, wie die Wolken gehen …“

Offiziell gegründet hat sich der evangelische Kirchenchor am 1. Januar 1908; das Durchschnittsalter betrug damals sagenhafte 23 Jahre. Unterbrochen durch den Ersten Weltkrieg startete man 1919 erneut mit der Chorarbeit. Während des Nationalsozialismus nahm die Kirchengemeinde den Kirchenchor unter ihre organisatorische und finanzielle Obhut, „um ihn vor der Gleichschaltung zu retten“, steht in der Festschrift zum 100jährigen Jubiläum 2008. Im Jahr 1937 reichte die Sängerzahl nicht mehr aus, die Tätigkeit wurde eingestellt. Am 10. März 1946 erfolgte dann die Neugründung, das bis heute konstante Wirken des Kirchenchors wurde von einem „Dornröschenschlaf“ von Anfang 1950 bis Ende 1951 unterbrochen.

Heute werden Gottesdienste, Weihnachten, Ostern, insbesondere am Karfreitag, Hochzeiten, die Konfirmation und vieles mehr im Kirchenjahr musikalisch mitgestaltet. Vorbeischauen, hinhören, mitsingen für Interessierte bei den Proben ist also durchaus erwünscht und immer montags von 19.30 bis 21 Uhr im evangelischen Gemeindehaus, Hockenheimer Straße 3, möglich.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 15.11.2018