Lockerer Austausch bei Glühwein

Brühl.Der Vergnügungsausschuss des Tennisclubs hatte die Mitglieder zu einem Glühweinabend auf die Veranda des Clubhauses eingeladen. Bei einem für ein Glühwein-event durchaus angenehmen Wetter mit milden Temperaturen trafen sich etwa 40 Mitglieder und auch Freunde des Vereins.

In lockerer Atmosphäre wurde das Jahr 2020 in dieser Runde noch einmal willkommen geheißen, schreibt der Tennisclub in einer Pressemitteilung. Der Vergnügungsausschuss sorgte für den perfekten und professionellen Ablauf mit allem, was dazugehört: Die Tische waren stilvoll gedeckt, nicht in weihnachtsrot und -grün, sondern in Blau mit Kerzen und Snacks, der Glühwein und Kinderpunsch genau richtig temperiert und das Feuer in den Körben brannte anheimelnd.

DJ Herbert war mit seiner Anlage dabei und sorgte für eine tolle Stimmung. Alle Anwesenden freuten sich, Tennispartner wiederzutreffen, miteinander zu plaudern und einfach den Beginn des neuen Jahres in trauter Runde zu feiern. Es war ein gelungenes Fest, bei dem Jung und Alt zusammenkamen und miteinander feierten, schreibt der Tennisclub abschließend. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 17.01.2020