Lücken wachsen immer weiter

Deshalb ruft er dazu auf, sich frühzeitig als Unterstützer des Pfarrfestes zu melden. Es gehe bei den Schichten gar nicht darum, viele Stunden Dienst zu leisten. „Manche sogenannte Schichten dauern nur zwei bis drei Stunden“, sagt Stein, manche seien sogar noch kürzer, wenn man im Vorfeld ordentlich und zuverlässig planen könnte.

Ohne entsprechende Zusagen würden aber ganze Stände vom Pfarrfest verschwinden. Auf der Kippe stehen beispielsweise die beliebten Dampfnudeln, die sich in den vergangenen Jahren zu einem echten Renner entwickelt hätten. Doch das bisherige Team hat sich aus Altersgründen in den Fest-Ruhestand verabschiedet – und eine klaffende Lücke hinterlassen, zeigt sich Stein betrübt. Und auch der Weinstand ist ein Sorgenkind des Festorganisators, denn der wurde in den vergangenen Jahren kompetent vom Kirchenchor betreut – der hat sich aber im Winter aufgelöst.

Da die bestehenden Stände nur schwer zu besetzen sind, sei an die Umsetzung neuer Ideen – an ihnen mangele es laut Stein nicht – erst gar nicht zu denken.

Sollte die Tradition des Pfarrfestes mittelfristig nicht fortgeführt werden können, sagt Stein, wäre das nicht nur schade, weil ein wichtiger geselliger Treffpunkt für alle Generationen und über die Konfessionsgrenzen hinweg verschwinden würde. Neben dem schönen Fest in der Ortsmitte, habe das Ganze ja auch noch einen finanziellen Aspekt.

Soziale Aktionen würden leiden

Jährlich werden rund 2000 Euro für soziale Zwecke, wie das Frauenhaus in Heidelberg, das Mannheimer Projekt Streetzone für Straßenkinder, das Kinderhospiz Sterntaler und Entwicklungshilfeprojekte rund um den Globus gespendet.

„Der Rest des Gewinnes wird zum Erhalt der Gebäude der Kirchengemeinde genutzt, speziell für das Pfarrzentrum, das ohne diese Einnahmen kaum mehr zu halten wäre“, fasst Stein den finanziellen Aspekt zusammen.

