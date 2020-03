Luft sorgt für Auftrieb

Hallo Kinder! Als ich am Rhein die Schiffe betrachtet habe, wie sie auf dem Wasser fuhren, da habe ich mich plötzlich gewundert. Warum schwimmen die tonnenschweren Schiffe eigentlich, das Eisen ihrer Rümpfe ist doch schwerer als Wasser? Dann habe ich mir überlegt, was beispielsweise der Unterschied zwischen einer Eisenkugel und den Schiffen ist. Und dann fiel mir auf, dass die Schiffe hohl sind. Sie sind zwar aus dickem, schwerem Eisen gebaut, haben aber einen leeren Bauch. Ob etwas schwimmt oder nicht, kommt nämlich nicht nur auf das Gewicht, sondern auch auf die Form an. Und damit auf die sogenannte Dichte. Sie gibt das Verhältnis von Gewicht und Volumen an. Mit Volumen ist der Rauminhalt gemeint. Das Eisenschiffchen hat ein größeres Volumen als die Eisenkugel. Deswegen ist die Dichte des Schiffchens geringer. Denn bei dem Schiff verteilt sich das Gewicht auf einem größeren Raum als bei der Kugel. Seine Wände sind zwar schwer, aber im Inneren des Schiffes ist viel Luft – die wiegt fast nichts. Das führt dazu, dass das Schiff deutlich mehr Wasser verdrängt als die Kugel. Und das ist entscheidend. Denn dadurch wird eine bestimmte Kraft erzeugt: der Auftrieb. Wenn der Auftrieb größer ist als das Gewicht des Gegenstandes, schwimmt der Gegenstand. Andernfalls geht er unter.

