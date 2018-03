Anzeige

Brühl.Zum 23. Mal führte die Skifreizeit der Abteilung Ski und Freizeit des SV Rohrhof 27 Teilnehmer in die mitten im Skigebiet liegende „Alpentaverne“ in Großarl. Auch bei der 30. Auflage wurde diese Unterkunft angesteuert, da die Brettlfans auch ohne zeitiges Auf- und lästiges Anstehen an der Talstation schon morgens die unberührten Hänge der oberen Regionen in der Skiarena Großarl/Gastein genießen können.

Dazu kommt noch die günstig gelegenen und täglich angesteuerten Après-Ski-Lokalitäten Jaga- und Zapfenhütte, letztere direkt vor der Haustür. Die illustre Runde um Organisator und Abteilungsleiter Anton Grundler, zum ersten Mal begleitet vom SV Rohrhof-Vorstand Hans Hufnagel, startete in aller Frühe mit einem Bus. Nachdem sofort nach der Ankunft die Skipässe verteilt, das Après-Ski getestet und die Zimmer bezogen waren, begann am nächsten Morgen bei strahlendem Sonnenschein das Skivergnügen.

Am dritten Tag wurden die Teilnehmer von einer lustigen und teamfördernden „Skihasen-Rallye“ überrascht, die von Annette Schuster und Klaus Ullmann bestens organisiert war. Schon auf der Piste mussten von den vier Gruppen Fragen zu Hütten und Liften beantwortet werden, am Abend durften dann die Teilnehmer ihr Wissen und ihre Geschicklichkeit bei Quiz und Spielen unter Beweis stellen.