„Macht und Kontrolle spielen eine große Rolle“

Brühl.Aus Solidarität mit Frauen, die in Not geraten sind, hatten sich die katholischen und evangelischen Frauengruppen der Gemeinde in der Vergangenheit immer wieder entschieden, Geld, das bei verschiedenen Aktionen zusammenkam, dem Frauen- und Kinderschutzhaus Heckerstift aus Mannheim zu spenden. Damit die Mitglieder dieser Gruppen auch wissen, was mit dem Geld passiert, hatte Waltraud Kieber-Weiblen, Ehrenamtliche der evangelischen Kirchengemeinde, nun die Leiterin der Einrichtung, Ruth Syren, zu einem Informationsabend eingeladen, bei dem sie die Arbeit, die in ihrer Einrichtung geleistet wird, schildern solle.

Mit der provozierenden Frage, „Haben Sie einen Zufluchtsort, wo Sie sich sicher und verstanden fühlen?“, leitete die Organisatorin der Veranstaltung Kieber-Weiblen zu dem über, was Diplompädagogin Syren über das Frauenhaus zu berichten hatte, „es gibt leider in unserer Gesellschaft Menschen, denen dies nicht gegönnt ist“.

Davor jedoch begrüßte Kieber-Weiblen die Referentin und freute sich, dass Pfarrerin Almut Hundhausen-Hübsch und zahlreiche Frauen der Einladung gefolgt waren.