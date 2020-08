Mädchen stellen Laminb Sandy viele Fragen

Brühl.Der Förderkreis Dourtenga lädt seit vier Jahren Brühler Kinder zu einem Treffen mit Afrikanern ein. Bisher waren es nur junge Männer, die in der Hufeisengemeinde arbeiten oder eine Ausbildung durchlaufen, die Steuern zahlen, Sozialabgaben abführen und heimisch werden wollen. Der Zufall wollte, dass es zwei Gambier waren: David Diora, angehender Kfz-Mechatroniker im Powersport Center, dessen Noch-Lehrherr, Jürgen Flaig, die Ferienprogrammgäste nun begrüßte. Mit dabei: Laminb Sandy, Altenpflege-Azubi beim Seniorenzentrum „B+O“. Beide vertiefen ihr Deutsch bei der Brühler Aktion 60+, Laminb kriegt zudem Nachhilfe in Anatomie.

Eingeladen waren vom Förderkreis Kinder zwischen zehn und 16 Jahren. Die älteste Teilnehmerin war zwölf Jahre. Eigentlich war zu befürchten, die Kinder wären durch ein zweieinhalbstündiges Gespräch überfordert. Doch alle löcherten Laminb mit ihren Fragen. Mehr noch, sie erstaunten Renate Dvorak, die Vorsitzende des Förderkreises, auch durch die Weite ihrer Bekanntenkreise, die Sprachbeherrschung, ihre kulturelle Neugier und die Beherrschung des Internets: „Da schreibe ich meinen Brief auf Englisch, gehe in ein Sprachprogramm und schicke es der Freundin meiner Mutter auf Arabisch“. Dass auch der Religionsunterricht nicht spurlos über die Gruppe hinweg gegangen war, zeigte sich bei einem Vergleich von Bibel und Koran: Der Muslime Laminb hörte nicht auf, begeistert zu nicken, als ihm seine Zuhörerinnen Abrahams Geschichte vortrugen, die Urerzählung der monotheistischen Religionen. Ganz nebenbei erfuhr er, dass die Jahnschule durch einen Spendenlauf die Hälfte zur Finanzierung eines Schulhauses in Dourtenga zusammengebracht hatte, und dass der Förderkreis dabei ist, eine Landwirtschaftsschule zu errichten. Die kleinen Brühler ihrerseits erschraken über die Schulgeldpflicht in Dourtenga und die Erwerbsarbeit von Kindern, für die der Förderkreis um Paten wirbt. sr/zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 10.08.2020