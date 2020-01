Mal Chaos – mal Glückseligkeit

Brühl.Der kommunale Kulturkalender bietet im ersten Halbjahr ein facettenreiches Kleinkunstkaleidoskop, das es in sich hat. Den Auftakt macht am Donnerstag, 16. Januar, ab 20 Uhr der Kabarettist Tobias Mann mit „Chaos“ in der Festhalle. In diesem Bühnenprogramm geht er streng satirisch der Frage nach, wohin das mit uns Menschen noch führen soll. Er spinnt die Verrücktheiten der ach so zivilisierten

...