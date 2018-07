Anzeige

Der Eintritt kostet 20 Euro (Abendkasse 22 Euro). Karten können per Telefon 06202/2 00 30 oder via www.bruehl-baden.reservix.de. geordert werden. Einlass am Veranstaltungstag ist um 19.30 Uhr. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 28.07.2018