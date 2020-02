Mal über, mal unter Wasser

Brühl.Eine neue Uhrzeit, dieselbe Herausforderung. Zugunsten eines Kinderschwimmkurses verlegten die Paddler ihr Kentertraining auf die Abendstunden. An sechs Samstagen wurde seit Anfang Januar gekentert, gestützt und gerollt was die Boote hergaben.

Erfreulich ist, dass durch den Zuwachs an Familien auch bei einem Termin der Schwerpunkt auf die Kinder gelegt werden konnte, die spielerisch an den Umgang mit dem Boot herangeführt wurden. Für die neuen Schnuppermitglieder, die in der vorausgehenden Saison beigetreten sind, war es die erste Möglichkeit, das kontrollierte Aussteigen aus dem Kajak selbst zu erleben. Außerdem wurden im warmen Wasser des Hallenbades verschiedene Techniken erlernt, um erst gar nicht zu Kentern. Die Trainer waren mit viel Engagement bei der Sache, um jedem Paddler seinen Weg zu mehr Sicherheit auf und im Wasser zu vermitteln.

Je nach Beweglichkeit in der Hüfte wurden die Fortschritte schneller oder langsamer erzielt. Aber jede Übungsstunde macht sich für die Paddler bezahlt. Hat sich die richtige Technik erstmal eingeprägt, ist die Kenterrolle praktisch ohne Krafteinsatz möglich.

Die Termine waren gut besucht und eine entsprechend große Mannschaft traf sich nach den Übungseinheiten zu einer Stärkung. Hoch motiviert wurde dann schon der nächste Übungstermin im „kalten“ Rheinwasser ausgemacht. Zum Saisonstart geht es im April an den Wildwasserübungskanal im schweizerischen Hüningen. rs

