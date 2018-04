Anzeige

Brühl.Noch vor der Saisoneröffnung lud der Tennisclub Interessierte zu einem Schnuppertag auf die Vereinsanlage im Rennerwald ein. Bei strahlendem Sonnenschein wurden die zahlreichen Gäste schon am Eingang von gelben Bällen – „lachenden“ Luftballons – begrüßt.

Lachen und Spielfreude war auch das Motto an diesem Tag. Auf den Tennisplätzen, an der „Topspin Bar“ und am Kuchenbuffet herrschte stets gute Laune. Nach kurzer Begrüßung durch den Vize-Präsidenten Thomas von Aschwege und Sportwart Robert Bodnar vergnügten sich 30 Erwachsene beim Tennisspielen und kamen danach miteinander ins Gespräch.

Die Betreuung der Gäste auf den Tennisplätzen übernahmen Vereinsmitglieder aus den einzelnen Mannschaften des Clubs. Bodnar sorgte für den reibungslosen Ablauf des Spielbetriebs. Sonja Trump kümmerte sich um die Damen, die Herren wurden von Robert Bodnar, Eckart Hoefer, Bubu Malinowski, Wolfgang Möhl, Helmut Plaszyk und Nick Trump betreut.