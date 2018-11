Mann belästigt zwei Mädchen

Brühl.Zu einem sexuellen Vorfall kam es am Sonntag gegen 16.40 Uhr in der Adlerstraße. Ein neun- und ein elfjähriges Mädchen waren mit ihren Rädern auf dem Nachhauseweg, als sie in Rohrhof von einem Autofahrer aus dem Fahrzeug heraus angesprochen wurden. Der Mann erkundigte sich bei den Mädchen nach dem Weg zum Schwimmbad.

Die Neunjährige erklärte ihm den Weg. Währenddessen sah der Autofahrer in seinem Auto nach unten. Die Neunjährige folgte nach Polizeiangaben seinem Blick und sah, dass der Mann seinen entblößten Penis in der Hand hielt. Erschrocken fuhren die beiden Mädchen schnell mit ihren Fahrrädern davon.

Der Täter soll, so die Zeugenaussagen der Mädchen, zwischen 20 und 30 Jahre alt sein. Er soll blondes, schulterlanges Haar haben. Bei seinem Auto habe es sich vermutlich um einen grauen VW-Golf mit HD-Kennzeichen gehandelt. Der Wagen habe eine Schramme an der Seite, heißt es in der Polizeimeldung. ras

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 13.11.2018