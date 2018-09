Marita Linsbauer: Der Samstag ist viel besser

Brühl.Von Lampenfieber keine Spur: Mit fröhlichem Gesang, Gitarren und den Liedzeilen „Wir sind die Kleinen in den Gemeinden“ eröffneten die Mädchen und Jungen des Kindergarten St. Michael das Rahmenprogramm des 67. Fischerfestes am Samstagmorgen. Das traditionelle Fischessen für die älteren geladenen Mitbürger wurde in diesem Jahr erstmals von Sonntag auf Samstag verlegt.

Ob sich dies bewährt, bleibt noch abzuwarten, räumt Udo Koch, Vorsitzender des ASV Rohrhof, ein. Bürgermeister Dr. Ralf Göck verkündete in seiner Ansprache nicht ohne Stolz, dass dieses Jahr 17 Mitbürger mehr eingeladen wurden als im Vorjahr, nämlich 1243 Altersjubilare. Göck betonte aus tiefster Überzeugung: „Hier in Brühl ist die Welt in Ordnung. Wir in Rohrhof dürfen und können glücklich und zufrieden alt werden. Uns geht es am Besten in der ganzen Welt.“ Wenn das kein Grund zum Feiern ist.

Und feierfreudige Unterstützung kam nicht nur von den zahlreichen Brühlern und Rohrhöfern, auch Bürgermeister-Stellvertreter Hans Hufnagel, Gemeinderäte, das katholische Altenwerk, das Seniorenheim und die Kerweborscht machten ihre Aufwartung.

Alte Gewohnheit ausgeschlossen

Mariola Rogalski ist die Hausleitung des Betreuten Wohnens und organisierte extra für die Bewohner den Ausflug zum Fischerfest. „Ich finde es toll, dass das Fischessen von Sonntag auf Samstag verlegt wurde. So habe ich als Berufstätige auch noch etwas vom Wochenende“, freut sich die 54-Jährige. Und die leise Befürchtung des Vorsitzenden Udo Koch, dass einige der Senioren aus alter Gewohnheit vielleicht doch am Sonntag zum Fischessen im Festzelt erscheinen, ist durch ihre Organisation zumindest für das Seniorenheim von vornherein ausgeschlossen.

Kommen „wegen der Forelle“

Marita Linsbauer (73) stimmt dem ebenfalls zu: „Ich finde es gut, dass man so den ganzen Sonntag für sich hat.“ Die Rohrhöferin ist schon seit vielen Jahren treue Besucherin des Festes. „Und ich bin auch am Montag wieder hier“, beteuert sie. Weiteren Zuspruch gibt es auch von Irmgard Cors (76). „Der Samstag ist viel besser, weil ich am Sonntag in die Kirche gehen kann und mich nicht so beeilen muss, danach auf das Fest zu kommen.“ Die quirlige Dame kommt extra wegen der Forelle. „Obwohl ich die ja auch selber machen könnte“, lacht sie.

Aber hier gibt es zum Fisch eben auch die passende musikalische Begleitung von Heinz Tippl, der mit dem alten Fischerkönig, Hans Faulhaber, Lieder wie „Do liegt de doode Fisch im Wasser, den mache ma hie“ schmettert.

Natürlich ist auch die Kerweborscht fester Bestandteil des Rahmenprogramms und bringt mit Ge-dichten über das Alter und dem eigens umgetexteten Song „Oh Rohrhöfer Strooß“ zur Melodie von „Oh Champs Elysées“ die eingefleischten Fischerfest-Erfahrenen zum Lachen, Mitsingen und Schunkeln.

Einer, dem es völlig einerlei ist, ob er Samstag oder Sonntag zum Feiern kommt, ist der Rohrhöfer Dietmar von der Werth. „Als Pensionär hat man schließlich immer Zeit. Und es ist immer schön, im Kreise noch vieler lebender Bekannte sitzen zu können. In meiner Jugend habe ich hier schon Fischerfeste bis morgens um 8 Uhr gefeiert“, erinnert sich der 80-jährige grinsend. „Auf jeden Fall ist es sehr lobenswert, dass ein so kleiner Verein so viel organisiert und auf die Beine stellt“, nickt er anerkennend.

Ehre für Becker und Fenroy

Um 13 Uhr ist es dann an der Zeit, die ältesten Besucher des 67. Fischerfestes zu ehren. Mit einem stolzen Alter von 93 Jahren kommt Emmy Becker strahlend auf die Bühne. Ihr männlicher Gegenpart, Helmut Fenroy, ist ebenfalls 93 Jahre alt. Tippl lässt mit einem Augenzwinkern „Ich möchte noch mal 20 sein“ durchs Festzelt ertönen, während Irene Kunzmann von der kommunalen Seniorenbegegnungsstätte Blumen und Wein an die Ehren-Ältesten überreicht.

Eine wichtige Botschaft hatte stellvertretender Vorsitzender Bernd Grieger zum Abschluss noch: „Auch die älteren Mitbürger, die aus gesundheitlichen Gründen heute leider nicht zu uns kommen konnten, sind nicht vergessen!“ ng

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 03.09.2018