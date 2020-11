Markt am vierten Adventssonntag ist komplett abgesagt

Brühl.Nun ist es amtlich: Nicht nur der Weihnachtsmarkt in der und um die Villa Meixner ist abgesagt. Auch die abgespeckte Ersatzveranstaltung, ein eintägiger Wintermarkt, bei dem einzelne Händler – wie beim herbstlichen Markt vor einigen Wochen – ihre Waren, vor allem Lebensmittel, feilbieten können, wird wegen der Pandemie ebenfalls nicht stattfinden.

„Von den Corona-Vorgaben her wäre ein solcher Markt zwar eigentlich noch machbar und die Besucher im Herbst haben ja bewiesen, dass unser Hygienekonzept wie vorgesehen sehr gut aufgeht, aber uns ist einfach die Verantwortung zu groß“, erklärt Jochen Ungerer, im Rathaus für das kommunale Kulturprogramm zuständig. Und so wird die Villa zwar zum Fest im prächtigen Lichterglanz erstrahlen, aber der vorweihnachtliche Publikumsmagnet wird in diesem Jahr komplett ausfallen.

Bleiben werden lediglich zwei Bestandteile des Weihnachtsmarktes. Da ist zunächst der Weihnachtsbaumverkauf der Familie Fautz aus Oberharmersbach in der Bahnhofstraße. Er wird auch diesmal stattfinden. Am Samstag, 12. Dezember, von 9 bis 16 Uhr sowie am Samstag, 19. Dezember, von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag, 20. Dezember, von 9 bis 17 Uhr werden am Stand der Familie selbst gezogene Weihnachtsbäume – beispielsweise Fichten, Tannen und Nordmanntannen – angeboten.

Für Menschen guten Willens

Außerdem werden die Aktpfadfinder des Deutschen Pfadfinderbundes am vierten Adventssonntag, 20. Dezember, von 14 bis 15.30 Uhr in einer der Hütten im Garten der Villa Meixner bereitstehen, um das Friedenslicht weiterzugeben. Jeder, der die symbolbehaftete Flamme haben möchte, muss dazu mit einer vor Wind geschützten Kerze dort vorbeischauen.

Das in der Geburtsstadt Jesu von einem Kind entzündete Friedenslicht wird alljährlich im Advent in einer Stafette an Pfadfinder aus ganz Europa weitergegeben. In lokalen Aktionen wie in Brühl wird es dann an „alle Menschen guten Willens“ weitergereicht. An Heiligabend werden die Pfadfinder das Friedenslicht auch in die Kirchen geben, wo es die Gläubigen in den Gottesdiensten übernehmen können.

Bei beiden Angeboten gelten die üblichen Hygienemaßnahmen, wird betont. ras

