Markus Becker reitet auf dem roten Pferd vorbei

Brühl.Es lässt sich nicht mehr leugnen: Der Sommer startet in seine Endphase. Und damit rückt schon bald der Herbst und damit der Erntedank ins Blickfeld. Das ist auch der klassische Termin für die Brühler Straßenkerwe. Die 35. Auflage des beliebten Volksfestes im Herzen der Hufeisengemeinde findet von Samstag, 5. Oktober, bis Montag, 7. Oktober, statt.

Dass es wieder eine Großveranstaltung werden wird, zeigt sich bereits in der aktuellen Planungsphase. „Mit über 30 Ständen wird die Straßenkerwe rund um den Brühler Messplatz und die Friedrich-Ebert-Straße gefeiert“, betont der Brühler Kulturbeauftragte Jochen Ungerer in einer Pressemitteilung. Die Grundstruktur des Festablaufs und die Standplätze wisse er bei Organisator Willy Krusig, vertreten durch Christel Weik, sowie Bauhofleiter Sascha Mayer in guten Händen.

„Von Jung bis Alt werden alle Generationen bedacht“, betont Ungerer mit Blick auf das Bühnenprogramm. Mit Auftritten örtlicher Vereine, Musikbands aus der Region und Markus Becker – Kinderliederstar und Sänger des „roten Pferds“ sowie des diesjährigen Mallorca-Hits „Der Bierkapitän“ – sorgen die Organisatoren für eine Menge Spaß. Ein großer Vergnügungspark mit Fahrgeschäften und ein Familiennachmittag mit reduzierten Fahrpreisen am Dienstag laden zum Besuch des vorderen Messplatzes ein.

Bürgermeister Dr. Ralf Göck bringt schon jetzt seine Freude darüber zum Ausdruck, dass er zusammen mit den Kerweborscht das größte örtliche Volksfest wieder wird eröffnen können.

Die Kerweborscht führen im Vorfeld einen Umzug durch, an dem jeder teilnehmen kann. Am Samstag, 5. Oktober, treffen sich die Traditionspfleger mit den Jungen und Mädchen der örtlichen Kindergärten und der Horte, dem Spielmannszug der Freiweilligen Feuerwehr, den „Buffalo’s“ und den SG-Schützen, um 13 Uhr am Feuerwehrhaus. Dort startet der Zug gegen 13.15 Uhr und der neue Owwerkerweborscht wird abgeholt und zur Kerwe gebracht. Dass es ein geselliges Stück Brauchtumspflege wird, wollen die Kerweborscht garantieren, die bei ihrem neuen Oberhaupt h. c. den traditionellen Startschuss für die Kerwe geben werden. Bei wem sie Kuchen und Wein als Symbole des Festes vergraben werden, ist ein gut gehütetes Geheimnis, das sehr kurzfristig gelüftet wird. Erst wenn um 15 Uhr die Straßenkerwe durch Bürgermeister Dr. Ralf Göck eröffnet wird, erfährt die Öffentlichkeit, wer neuer Owwerkerweborscht wird.

Die Öffnungszeiten der Stände sind am Samstag von 14 bis 24 Uhr, am Sonntag von 11 bis 22 Uhr und am Montag von 11 bis 22 Uhr. Bei den Vereinen, Gruppen und Privatpersonen warten viele Überraschungen – nicht nur im kulinarischen Sektor – darauf, entdeckt zu werden. „Das wird ein ganz, ganz großes Fest“, ist sich Ungerer schon jetzt sicher.

Alkohol wird beschränkt

Am Kerwe-Sonntag, 6. Oktober, bieten die Mitglieder des Gewerbevereins zudem einen verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr in der Gemeinde an.

Die Verwaltung macht im Vorfeld der Kerwe auf die Polizeiordnung zur Begrenzung des Alkoholkonsums aufmerksam. Im Geltungsbereich der Straßenkerwe ist es auf den öffentlich zugänglichen Flächen außerhalb konzessionierter Freizeitflächen verboten, alkoholische Getränke mitzuführen. zg/ras

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 19.08.2019