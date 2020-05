Masken helfen dem Gesang

Brühl.So richtig darüber klar, wie sich Corona und gemeinschaftlicher Gesang vertragen, ist sich selbst die Landesregierung noch nicht (wir berichteten). Doch an verschiedenen Orten in der Gemeinde werden weiterhin allabendlich begeistert Gesänge zwischen Kirchenmusik und Volkslied auf Balkonen und an Fenstern angestimmt. Diese Begeisterung für das gemeinsame Singen möchte die Chorgemeinschaft über die Pandemie hinaus retten, wie in einer Pressemitteilung erklärt wird.

So wie dort warten Profi- und Laienchöre in der gesamten Republik auf verlässliche Risikoeinschätzungen, denn Chöre dürfen zurzeit nicht gemeinsam proben. Doch die bisherigen Untersuchungen und Empfehlungen werfen Fragen auf, noch ist unklar, wann Proben wieder stattfinden können.

Die Zwangspause führte den Chören allerdings bereits jetzt ganz besonders vor Augen, dass das Selbstverständliche etwas Wundervolles ist. Es gehört zu den tiefsten Erfahrungen des Menschseins. Schon Steinzeitmenschen sangen Wiegenlieder, die Inuit in Grönland stritten sich mit Gesangsduellen. Die Fähigkeit zum Singen scheint den Menschen angeboren. Und so wirbt der Chor schon jetzt für die Zeit nach der Zwangspause. „Ladypur“, der junge Frauenchor der Chorgemeinschaft, sei voller Erwartung auf den Neustart der Chorproben nach der Corona-Krise, heißt es in einer Pressemitteilung.

Christiane Schönberg, Sopran, hat in fleißiger Heimarbeit einen Mundschutz entworfen und in entsprechender Stückzahl gefertigt. Das Design der Maske weist eindeutig auf das Emblem der Chorgemeinschaft und die Töne des Gesangs hin. „Hoffentlich darf der Gesang bald wieder ungefiltert und von ganzem Herzen erklingen“, sagt Gerd Scherer, Vorsitzender der Chorgemeinschaft und freut sich zugleich über die Masken. Denn aus dem Verkaufserlös der Masken wird jeweils 1 Euro der Chorgemeinschaft gespendet. zg/ras

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 26.05.2020