Anzeige

Brühl.Ohne neue Mitstreiter hätte die Aktion 60plus schon lange aufgeben müssen, ist sich deren Sprecher Helmut Mehrer sicher. Dass die Aktion aber, wie in der jüngsten Sitzung, gleich fünf Interessierte willkommen heißen durfte, hat sie seit Jahren nicht mehr erlebt.

Nach der Begrüßung, auch von Helge Belz, dem Partnerlehrer an der Schillerschule und Schulleiterin Dorothea Schmidt-Schulte, stellten sich alle vor, und die „Neuen“ verstanden, warum sie dringend gebraucht werden. Beim Übergang ins Gymnasium oder in eine Ausbildung würden manche Betreute ihre vertrauten Mentoren um weitere Unterstützung bitten. Zudem entstünden neue Projekte. Eines an der Ketscher Neurottschule stellte die Koordinatorin Stefanie Rösch vor. An ihm nehmen auch Brühler Kinder teil. Und so bat die Ketscher Lehrerin in der Nachbargemeinde um „Jugendbegleiter“.

Das Gebot ein Segen zu sein

An den Beginn der inhaltlichen Arbeit stellte 60plus-Coach Peter Kruse Abraham, den geistlichen Urvater der Religionen. Sein Gebot „Sei ein Segen“ verglich Kruse mit einer Brücke, die Menschen über ihre Probleme hinwegführt. Als ersten Pfeiler bezeichnete er es, Kindern Hoffnung zu geben, anstatt sie mit Vorwürfen zu belasten. Als zweiten, ihnen Respekt entgegenzubringen und sie nicht als Person herabzuwürdigen. Im dritten Schritt gehe es darum, sie Schritt für Schritt ihre Fähigkeiten erkennen zu lassen, damit sie nicht in Hilf- und Perspektivlosigkeit versinken würden.