Mehrer: Engagement wird mehrfach belohnt

Die Mitstreiter der Aktion 60plus gehen an einem Vor- oder Nachmittag pro Woche für eine vereinbarte Zeit an eine der örtlichen Schulen, um Lehrer und Kinder zu unterstützen – mit ihrem Wissen und ihrer seelischen Kraft. Dafür, so Mehrer, würden sie gleich mehrfach immateriell belohnt. Alle, die bislang ihre Arbeit in die Aktionsgruppe einbringen, sind sich einig, dass ihre Herzlichkeit mehr als voll erwidert werde, sagt der Gruppensprecher. Sie kämen glücklicher heim, als sie weggegangen seien.

Neben der Herzlichkeit und dem Gefühl, gebraucht zu werden, würden sie zudem in den regelmäßigen Gesprächen mit dem Psychologen Peter Kruse mehr über sich selbst erfahren. Sie vergewisserten sich selbst und entdeckten Alternativen für das Leben mit anderen. „Kein Mensch ist zu alt, Neues zu lernen“, so das Credo. Das nächste Treffen ist am Donnerstag, 15. März, um 15 Uhr in der Schillerschule. ras/sr

Info: Weitere Informationen unter www.bruehler-aktion-60-plus.de

