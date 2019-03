Mehrheitlich grünes Licht für das Konzept

So sieht das Konzept des angedachten Baugebiets aus: Von der unteren Bildmitte nach links oben verläuft der Schrankenbuckel. Der große Wohnkomplex in der Bildmitte soll die Seniorenwohnungen beherbergen. Die übrige Neubebauung (in Hellgrün) gliedert sich in vier Zonen – zwei davon auf dem heutigen Rasenplatz (obere Hälfte) – bis zur Germaniastraße (rechts oben).

© Lenhardt