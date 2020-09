Meldezahlen hinken Vorjahr hinterher

Brühl.Birgit Sehls, Klimamanagerin in der Gemeindeverwaltung ist im Gespräch mit unserer Zeitung zuversichtlich. „Wenn jetzt die Sommerferien zu Ende sind, werden sich bestimmt noch mehr Brühler anmelden.“ Zurzeit hinkt die voraussichtliche Teilnehmerzahl beim Stadtradeln in Brühl den Werten der Vorjahre hinterher – bislang wollen knapp 100 Personen bei der dreiwöchigen Aktion in die Pedale treten.

