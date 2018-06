Anzeige

Historische Verantwortung

Nachdem Wolfram Gothe die Büste des ehemaligen württembergischen Staatspräsidenten Eugen Bolz im Foyer ins Auge gefallen war, den die Nationalsozialisten wenige Monate vor Kriegsende im Januar 1945 ermordet hatten, eröffnete CDU-Generalsekretär Manuel Hagel das Gespräch mit einem kurzen Abriss über die historische Verantwortung, die man sich durch die Erinnerung an Bolz an einem so prominenten Ort stets in Erinnerung rufe.

Mit konkreten politischen Forderungen wandte sich Rudi Bamberger, Behindertenbeauftragter der Gemeinde, an den Generalsekretär: „Menschen mit Handicap, die ihre Ausbildung in einem Berufsbildungswerk absolviert haben, sind auf dem Arbeitsmarkt häufig mit massiven Vorurteilen konfrontiert und haben es trotz hervorragender Qualifikation schwer, eine Stelle zu bekommen“, beklagte Bamberger und forderte, dass sich die CDU im Landtag dafür einsetzen sollte, dabei Fehlanreize zu beseitigen.

Es dürfe nicht sein, dass sich Betriebe aus ihrer Verantwortung freikauften, war auch die einhellige Meinung der Anwesenden. Generalsekretär Hagel versprach, das Thema aufzugreifen und zudem den Kontakt mit dem entsprechenden Netzwerk der Landes-CDU herzustellen.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen führte Mildenberger die Besucher aus der Kurpfalz durch die Räumlichkeiten der neuen Geschäftsstelle der CDU Baden-Württemberg. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 09.06.2018